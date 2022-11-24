До семи осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Вишгорода

Наслідки ракетного удару по Вишгороду. Фото: Андрій Нєбитов

Число загиблих внаслідок вчорашньої ракетної атаки Росії Вишгорода на Київщині збільшилося до семи осіб. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.



«У результаті вчорашнього обстрілу станом на зараз у реанімації померла сьома людина», — наголошується в повідомленні.



Раніше начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомляв про шостого загиблого в результаті атаки на Вишгород.



Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки Росії 23 листопада під обстріл потрапив житловий квартал у Вишгороді. Пошкоджено чотири будинки та навчальний заклад.