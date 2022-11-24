Без світла на Донеччині залишається близько третини мешканців

Близько третини жителів підконтрольної Україні частини Донецької області залишаються без електроенергії станом на вечір четверга. Про це повідомив оператор системи розподілу електроенергії групи ДТЕК, який працює в цьому регіоні, передає «Інтерфакс-Україна».



Також зазначається, що без світла близько 75% жителів Дніпропетровської області та 64% — Одеської.



При цьому запитані всі об'єкти критичної інфраструктури.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що подача електроенергії більшості споживачів в Україні очікується найближчим часом.



«Вже почалися активні дії щодо навантаження АЕС, вони почали видавати перші кіловати. Найближчим часом більшість споживачів можна буде підключити. Почнуться графікові відключення, щоб забезпечити економію, як це було до обстрілу, але не стовідсотковий блекаут міст, регіонів частин областей», - сказав Сахарук в ефірі національного телемарафону.