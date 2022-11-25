В Николаевской области из-за обстрела повреждены жилые дома, один человек получил контузию

Российские оккупанты ночью обстреляли Очаковскую громаду в Николаевской области, один человек получил контузию. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



«Ночью, 25 ноября, с 00:08 враг наносил удары из РСЗО по портовой акватории и населенному пункту Очаковской громады. В результате чего один человек получил контузию. Повреждены жилые дома, среди них – один многоэтажный», - сообщил Ким.



В целом, по данным главы ОВА, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.