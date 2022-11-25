На Миколаївщині через обстріл пошкоджено житлові будинки, одна людина отримала контузію

Російські окупанти вночі обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині, одна людина отримала контузію. Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.



«Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них один багатоповерховий», - повідомив Кім.



Загалом, за даними голови ОВА, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.