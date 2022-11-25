В Украину доставлены более тысячи электрогенераторов от USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) доставило в Украину более тысячи электрогенераторов. Об этом сообщает Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине.



Как отметили в посольстве, США обеспечивают дальнейшую поддержку Украине и украинцам во время продолжающихся обстрелов и нападений со стороны России.



В последнее время Россия повышает интенсивность обстрелов украинской энергетической системы. В связи с этим USAID доставило в Украину более тысячи электрогенераторов, которые помогут больницам, школам, спасательным службам, государственным учреждениям и поставщикам услуг продолжать свою деятельность во время войны. Более 50 из них были переданы Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.



«Эти генераторы помогут обеспечить дальнейшую работу коммуникационных каналов органов власти Украины даже в случае перебоев со снабжением электричеством в результате российских обстрелов», — подчеркнули в посольстве.