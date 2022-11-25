В Україну доставлено понад тисячу електрогенераторів від USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) доставило в Україну понад тисячу електрогенераторів. Про це повідомляє Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні.



Як зазначили в посольстві, США забезпечують подальшу підтримку Україні та українцям під час обстрілів і нападів з боку Росії.



Останнім часом Росія підвищує інтенсивність обстрілу української енергетичної системи. У зв'язку з цим USAID доставило в Україну понад тисячу електрогенераторів, які допоможуть лікарням, школам, рятувальним службам, державним установам та постачальникам послуг продовжувати свою діяльність під час війни. Понад 50 із них було передано Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.



«Ці генератори допоможуть забезпечити подальшу роботу комунікаційних каналів органів влади України навіть у разі перебоїв із постачанням електрики в результаті російських обстрілів», — наголосили в посольстві.