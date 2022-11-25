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Пригожину отправят ответный «подарок» из Европы

25 ноября 2022, 20:00

Пригожину отправят ответный «подарок» из Европы

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу решил ответить главе ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, который отправил «окровавленную» кувалду в Европарламент. Рейнсалу опубликовал видеообращение в Twitter, в котором пообещал Пригожину наручники, которые будут его ждать.  

«Террористы высмеивают жертв в Украине. На этой неделе Пригожин прислал кувалду в Европарламент после того, как Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Я пришлю эти наручники в штаб-квартиру Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ждать Пригожина и его приспешников за преступления, совершенные в Украине», — сказал Рейнсалу.

Ранее Telegram-каналах распространили видео якобы смертной казни завербованного заключенного Евгения Нужина, который воевал в составе ЧВК Вагнера. В сентябре этот мужчина решил сдаться в украинский плен. Затем он дал интервью украинскому журналисту, где критиковал кремлевский режим и заявлял о желании воевать на стороне Украины. Нужин был осужден на 24 года лишения свободы за убийство человека, а позже получил еще четыре года за неудачный побег. Как именно Нужин оказался в подвале, где произошла расправа над ним, неясно. Впоследствии ему разбили голову кувалдой якобы за «предательство».

Пригожин отрицает причастность «вагнеровцев» к казни.

Напомним, 23 ноября Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма.

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