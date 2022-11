Пригожину отправят ответный «подарок» из Европы

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу решил ответить главе ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, который отправил «окровавленную» кувалду в Европарламент. Рейнсалу опубликовал видеообращение в Twitter, в котором пообещал Пригожину наручники, которые будут его ждать.



«Террористы высмеивают жертв в Украине. На этой неделе Пригожин прислал кувалду в Европарламент после того, как Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Я пришлю эти наручники в штаб-квартиру Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ждать Пригожина и его приспешников за преступления, совершенные в Украине», — сказал Рейнсалу.



Ранее Telegram-каналах распространили видео якобы смертной казни завербованного заключенного Евгения Нужина, который воевал в составе ЧВК Вагнера. В сентябре этот мужчина решил сдаться в украинский плен. Затем он дал интервью украинскому журналисту, где критиковал кремлевский режим и заявлял о желании воевать на стороне Украины. Нужин был осужден на 24 года лишения свободы за убийство человека, а позже получил еще четыре года за неудачный побег. Как именно Нужин оказался в подвале, где произошла расправа над ним, неясно. Впоследствии ему разбили голову кувалдой якобы за «предательство».



Пригожин отрицает причастность «вагнеровцев» к казни.

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO