Оккупанты переместили в Дебальцево наемников ЧВК «Вагнер»

В оккупированное Дебальцево Донецкой области переместили наемников ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области, с целью наращивания группировки войск, перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнер"», — сообщили в Генштабе.



Кроме того, по информации военных, в оккупированном Енакиево Донецкой области продолжается подготовка принудительно мобилизованных в ряды российских оккупационных войск.



«Отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты», — сообщили в ведомстве.



В вечерней сводке Генштаба также указано, что в Донецкой области российские силы ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оккупанты стреляют из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Невельское и др.