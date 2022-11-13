Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Видео казни завербованного ЧВК «Вагнер» заключенного появилось в соцсетях

13 ноября 2022, 12:17

Видео казни завербованного ЧВК «Вагнер» заключенного появилось в соцсетях

Соцсети распространили видео, на котором, предположительно, запечатлена казнь представителями ЧВК «Вагнер» ранее завербованного ими заключенного Евгения Нужина. Ее опубликовал Telegpam-канал Grey Zone, вероятно, аффилированный с ЧВК «Вагнер» (осторожно, содержит шокирующие кадры жестокости).

В описании к видео Нужина называют бывшим «участником группы Вагнера» и обвиняют в предательстве за то, что он добровольно сдался в плен в Украине.

В самом ролике, озаглавленном «Молот возмездия», мужчина сообщает, что в сентябре перешел воевать на сторону Украины, а 11 ноября его похитили из Киева. Он говорит, что «шел по улице Киева, когда получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить». После этих слов неизвестный разбивает ему голову кувалдой.

Ряд российских телеграм-каналов утверждают, Нужин был передан российской стороне в рамках обмена пленными.

Информацию о казни Нужина подтвердили в правозащитном проекте Gulagu.net со ссылкой на свои источники.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин так прокомментировал видео: «Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало».

Нужин рассказывал в интервью украинским СМИ после попадания в плен, что был завербован в ЧВК «Вагнер» во время отбывания 25-летнего срока в рязанской колонии.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о внесудебных казнях бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии. «Новая газета» писала о видеозаписи, на которой, как утверждало издание, бойцы ЧВК «Вагнер» раздробили пленному руки и ноги кувалдой, затем отрезали голову, отрубили руки и сожгли обезглавленное тело.

Еще по теме

Прочее
Казнь
Организации
ЧВК Вагнера
Люди
Евгений Пригожин Евгений Нужин
События
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:17
Видео казни завербованного ЧВК «Вагнер» заключенного появилось в соцсетях
23:49
Главные события в оккупации 12 ноября
22:47
Принуждают к эвакуации: Оккупанты обстреляли из «Града» поселок на Херсонщине
16:11
Лепс и ЮрКисс пели для «полиции» и «военных» в Луганске
15:02
РФ запретила проход судов через Керченский пролив, но не всех
14:17
На кладбище под Мариуполем появился новый сектор братских могил
13:04
Оккупанты проводят эвакуацию и на левобережье Херсонщины — СМИ
12:39
В Донецке на мине подорвался гражданский
10:27
Момент взрыва на мосту у Каховской ГЭС попал на видео
09:58
«ЛНР» заявила о ракетном ударе по Кадиевке, ранены три человека
09:29
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
23:48
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
23:26
Главные события в оккупации 11 ноября
19:24
«ДНР»: В Донецке в ходе обстрела ранены два человека
17:05
Кадровые перестановки: «ДНР» поменяла «министров» и «зампредов»
все новости
13:01
Российские военные перевозят ракеты из Беларуси на Донбасс — СМИ
12:17
Видео казни завербованного ЧВК «Вагнер» заключенного появилось в соцсетях
11:32
Группа оккупантов на Донбассе изнасиловала 12-летнюю девочку — СБУ
10:39
Россия «созреет» к переговорам после освобождения Донецка или Луганска — ОП
10:26
Российские войска на Донбассе били по линии фронта и городам
09:59
ВСУ нанесли высокоточный удар по скоплению оккупантов
08:55
«ДНР» заявила об обстрелах — ранен гражданский
08:36
Погибли двое гражданских в Донецкой области в результате российских обстрелов
23:49
Главные события в оккупации 12 ноября
23:00
В Краматорске с 15 ноября возобновляют движение городских автобусов
22:47
Принуждают к эвакуации: Оккупанты обстреляли из «Града» поселок на Херсонщине
22:29
Россияне ударили неуправляемыми ракетами по Сумщине
21:59
«На Донетчине просто ад»: Зеленский — о ситуации на фронте
21:36
ВСУ ликвидировали позицию оккупантов в Горском, почти 30 россиян погибли
20:56
Оккупанты ударили кассетным снарядом по жилым домам в Запорожье
все новости
ВИДЕО
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
12 ноября, 09:29
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
11 ноября, 23:48
Антоновский мост разрушен
11 ноября, 11:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама