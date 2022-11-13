Видео казни завербованного ЧВК «Вагнер» заключенного появилось в соцсетях

Соцсети распространили видео, на котором, предположительно, запечатлена казнь представителями ЧВК «Вагнер» ранее завербованного ими заключенного Евгения Нужина. Ее опубликовал Telegpam-канал Grey Zone, вероятно, аффилированный с ЧВК «Вагнер» (осторожно, содержит шокирующие кадры жестокости).



В описании к видео Нужина называют бывшим «участником группы Вагнера» и обвиняют в предательстве за то, что он добровольно сдался в плен в Украине.



В самом ролике, озаглавленном «Молот возмездия», мужчина сообщает, что в сентябре перешел воевать на сторону Украины, а 11 ноября его похитили из Киева. Он говорит, что «шел по улице Киева, когда получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить». После этих слов неизвестный разбивает ему голову кувалдой.



Ряд российских телеграм-каналов утверждают, Нужин был передан российской стороне в рамках обмена пленными.



Информацию о казни Нужина подтвердили в правозащитном проекте Gulagu.net со ссылкой на свои источники.



Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин так прокомментировал видео: «Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало».



Нужин рассказывал в интервью украинским СМИ после попадания в плен, что был завербован в ЧВК «Вагнер» во время отбывания 25-летнего срока в рязанской колонии.



Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о внесудебных казнях бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии. «Новая газета» писала о видеозаписи, на которой, как утверждало издание, бойцы ЧВК «Вагнер» раздробили пленному руки и ноги кувалдой, затем отрезали голову, отрубили руки и сожгли обезглавленное тело.