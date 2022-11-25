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Пригожину відправлять «подарунок» у відповідь з Європи

25 листопада 2022, 20:00

Пригожину відправлять «подарунок» у відповідь з Європи

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вирішив відповісти голові ПВК Вагнера Євгену Пригожину, який відправив «закривавлену» кувалду до Європарламенту. Рейнсалу опублікував відеозвернення в Twitter, в якому пообіцяв Пригожину наручники, які чекатимуть на нього.

«Терористи висміюють жертв в Україні. Цього тижня Пригожин надіслав кувалду до Європарламенту після того, як Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Я надішлю ці наручники до штаб-квартири Міжнародного кримінального суду в Гаазі, де вони чекатимуть на Пригожина та його поплічників за злочини, скоєні в Україні», — сказав Рейнсалу.

Раніше Telegram-каналах розповсюдили відео нібито смертної кари завербованого ув'язненого Євгена Нужина, який воював у складі ПВК Вагнера. У вересні цей чоловік вирішив здатися до українського полону. Потім він дав інтерв'ю українському журналісту, де критикував кремлівський режим та заявляв про бажання воювати на боці України. Потріб був засуджений на 24 роки позбавлення волі за вбивство людини, а пізніше отримав ще чотири роки за невдалу втечу. Як саме Нужин опинився у підвалі, де сталася розправа з нього, неясно. Згодом йому розбили голову кувалдою за «зраду».

Пригожин заперечує причетність «вагнерівців» до страти.

Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму.

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