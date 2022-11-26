Рухнули пролеты: В Мариуполе в аварийную многоэтажку поселили двоих мужчин

Мариуполь. Скриншот

В оккупированном Мариуполе в разрушенном обстрелами доме живут два человека, оба с инвалидностью. Об этом говорится в опубликованном в Telegram-канале видео.



В аварийной многоэтажке живут двое глухонемых мужчин. Отмечается, что их из зоны боевых действий вывезли «военные» группировки «ДНР» и поселили в разрушенном доме. В подъезде возле мусоропровода мужчины обустроили «плиту» из кирпичей. На костре готовят еду и греют воду.



В доме нет уцелевших квартир, межэтажные пролеты рухнули вниз. И большую часть времени мужчины проводят на лестничной клетке.





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