«ДНР» собирается расселить мариупольцев, которые остались без жилья, в «бесхозные» дома

В Мариуполе оккупанты намеренны расселить горожан, которые потеряли жилье в результате боевых действий, в «бесхозные» дома и квартиры. Главы группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал соответствующий «указ».



Передавать жилье будут якобы тем, кто внесен в списки пострадавших лиц, претендующих на компенсацию в виде предоставления жилья, а также за утраченное имущество первой необходимости, пострадавшим в результате боевых действий.



Для временного проживания могут быть переданы жилой дом, квартира или комната. При этом договор найма жилого помещения заключается с оккупацинной «администрацией».



Утверждается, что новые жильцы должны будут поддерживать надлежащее состояние помещения, устранить неисправности, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, не производить перепланировку, а также освободить жилье в течение 10 дней при возвращении собственников.



«Указ» Пушилина прокомментировал советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Все эти "бумажки" не имеют никакого значения и по закону ничтожны. То есть, не создают никаких правовых последствий. Единственным гарантом нашего возвращения и установления верховенства права является ВСУ. А тем, кто будет заселяться, учитывайте — вы незаконно занимаете чужую собственность. Временно. Относитесь с уважением к тому, что вам не принадлежит. Иначе возможно наступление уголовной ответственности», — написал он.

В июле группировка «ДНР» решила, как будет получать доступ к помещениям, собственники которых долго отсутствуют. Под длительным отсутствием подразумевается срок более 24 часов.



А затем отказалась признавать украинские документы о возникновении, переходе и прекращении вещных прав физлиц на недвижимое имущество с мая 2014 года, назвав их «недействительными».



Также теперь на подконтрольной группировке «ДНР» территории собственникам подлежащих сносу домов, которые были повреждены в боях, нужно заявить права на недвижимость в течение трех месяцев «с момента опубликования решения о сносе строения».



Ранее в Мариупольском горсовете подсчитали, что оккупанты разрушили более пятидесяти тысяч квартир в Мариуполе. По состоянию на 15 ноября, в городе демонтирован 31 дом, запланировано к демонтажу 336 дома) и имеют критические повреждения 547 домов. Всего же из-за российских обстрелов и демонтажных работ уничтожить окккупанты планируют 914 домов (51698 квартиры) в Мариуполе.