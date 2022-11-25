Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«ДНР» собирается расселить мариупольцев, которые остались без жилья, в «бесхозные» дома

25 ноября 2022, 12:42

«ДНР» собирается расселить мариупольцев, которые остались без жилья, в «бесхозные» дома

В Мариуполе оккупанты намеренны расселить горожан, которые потеряли жилье в результате боевых действий, в «бесхозные» дома и квартиры. Главы группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал соответствующий «указ».

Передавать жилье будут якобы тем, кто внесен в списки пострадавших лиц, претендующих на компенсацию в виде предоставления жилья, а также за утраченное имущество первой необходимости, пострадавшим в результате боевых действий.

Для временного проживания могут быть переданы жилой дом, квартира или комната. При этом договор найма жилого помещения заключается с оккупацинной «администрацией».

Утверждается, что новые жильцы должны будут поддерживать надлежащее состояние помещения, устранить неисправности, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, не производить перепланировку, а также освободить жилье в течение 10 дней при возвращении собственников.

«Указ» Пушилина прокомментировал советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Все эти "бумажки" не имеют никакого значения и по закону ничтожны. То есть, не создают никаких правовых последствий. Единственным гарантом нашего возвращения и установления верховенства права является ВСУ. А тем, кто будет заселяться, учитывайте — вы незаконно занимаете чужую собственность. Временно. Относитесь с уважением к тому, что вам не принадлежит. Иначе возможно наступление уголовной ответственности», — написал он.

В июле группировка «ДНР» решила, как будет получать доступ к помещениям, собственники которых долго отсутствуют. Под длительным отсутствием подразумевается срок более 24 часов.

А затем отказалась признавать украинские документы о возникновении, переходе и прекращении вещных прав физлиц на недвижимое имущество с мая 2014 года, назвав их «недействительными».

Также теперь на подконтрольной группировке «ДНР» территории собственникам подлежащих сносу домов, которые были повреждены в боях, нужно заявить права на недвижимость в течение трех месяцев «с момента опубликования решения о сносе строения».

Ранее в Мариупольском горсовете подсчитали, что оккупанты разрушили более пятидесяти тысяч квартир в Мариуполе. По состоянию на 15 ноября, в городе демонтирован 31 дом, запланировано к демонтажу 336 дома) и имеют критические повреждения 547 домов. Всего же из-за российских обстрелов и демонтажных работ уничтожить окккупанты планируют 914 домов (51698 квартиры) в Мариуполе.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Война Жилье ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:54
Кировский район Донецка под обстрелом, погиб мирный житель
12:28
В Мариуполе недалеко от «администрации» взорвалось авто
09:59
«ДНР»: Из-за обстрелов ранены двое гражданских
09:27
В оккупированном Луганске устанавливают новогоднюю елку
08:56
В ряде оккупированных городов Луганщины армия РФ усиленно вручает повестки
16:51
«ЛНР»: Сватово попало под обстрел, ранена мирная жительница
15:06
«ЛНР» заявила о гибели 130 гражданских с начала войны
14:25
Угроза вступления Беларуси в войну — все сценарии ►
14:20
«ДНР» сообщила об обмене пленными по формуле «50 на 50»
13:39
Шахте на оккупированной Луганщине сложно работать. Более половины горняков мобилизированы
11:16
В России заявили, что раздали 80 тысяч паспортов жителям оккупированных территорей
09:49
В «ДНР» заявили, что отправят на передовую батальон из украинских военнопленных
09:22
В Донецке показали последствия ночных и утренних обстрелов
20:25
В «ДНР» по-прежнему отрицают мобилизацию на оккупированной Донетчине
10:06
В мэрии Северодонецка разрабатывают план восстановления города — Стрюк
все новости
13:21
Фракции Германии договорились признать Голодомор в Украине геноцидом — Кулеба
12:54
Кировский район Донецка под обстрелом, погиб мирный житель
12:42
«ДНР» собирается расселить мариупольцев, которые остались без жилья, в «бесхозные» дома
12:39
На Киевщине две семьи отравились угарным газом из-за электрогенератора
12:28
В Мариуполе недалеко от «администрации» взорвалось авто
12:02
Российская армия усилила обстрелы Донецкой области
11:48
В Херсонской области 54 человека ранены, еще 10 – погибли из-за обстрелов РФ
11:38
РФ потеряла в Украине техники почти на $21 млрд — Forbes
11:24
Ночью армия России атаковала ряд районов Харьковской области
11:08
ГПСУ: Работа пунктов пропуска на западной границе может приостанавливаться
11:04
В Бахмуте под огнем остаются более 300 детей
10:28
Сложнейший этап энергосистема уже прошла: Абонентов скоро переведут на плановые отключения
10:21
Более 15 тысяч человек пропали без вести во время войны в Украине - ICMP
09:59
«ДНР»: Из-за обстрелов ранены двое гражданских
09:52
Глава МИД Великобритании прибыл в Киев
все новости
ВИДЕО
В оккупированном Луганске устанавливают новогоднюю елку
25 ноября, 09:27
Угроза вступления Беларуси в войну — все сценарии ►
24 ноября, 14:25
В Донецке показали последствия ночных и утренних обстрелов
24 ноября, 09:22

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама