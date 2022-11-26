Впали прольоти: У Маріуполі в аварійну багатоповерхівку поселили двох чоловіків

Маріуполь. Скріншот

В окупованому Маріуполі у зруйнованому обстрілами будинку мешкають двоє людей, обидва з інвалідністю. Про це йдеться в опублікованому в Telegram-каналі відео.



В аварійній багатоповерхівці живуть двоє глухонімих чоловіків. Зазначається, що їх із зони бойових дій вивезли «військові» угруповання «ДНР» та поселили у зруйнованому будинку. У під'їзді біля сміттєпроводу чоловіки облаштували «плиту» із цегли. На багатті готують їжу та гріють воду.



У будинку немає квартир, що вціліли, міжповерхові прольоти впали вниз. І більшість часу чоловіки проводять на сходовій клітці.





Дивіться також:



