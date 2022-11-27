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Рада намерена лишить мандатов с десяток беглых нардепов — Стефанчук

27 ноября 2022, 13:31

Рада намерена лишить мандатов с десяток беглых нардепов — Стефанчук

Верховная Рада Украины намерена лишить мандатов около 10 народных депутатов, которые сбежали из Украины во время войны с Россией и сейчас не работают в парламенте. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью «Общественному» во время национального телемарафона.

По его словам, этих депутатов уволили со всех должностей в Раде и не выплачивают им зарплату.

«Мы ожидаем сейчас каких-либо потенциальных решений по лишению мандата этих народных депутатов, но это сделать не так просто», — подчеркнул Стефанчук.

Основания для лишения мандата депутата прописаны в Конституции Украины:

- сложение полномочий по личному заявлению;
- вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении нардепа;
- признание депутата судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
- прекращение его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;
- если в течение 20 дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства не устранены;
- невхождение нардепа, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода депутата из состава такой фракции;
- смерть депутата.

Таким образом, Верховная Рада не может принять решение, основанное на причинах, не прописанных в Конституции. А саму Конституцию нельзя менять во время военного положения.

«Но мы найдем возможность проститься с этими народными депутатами», — заверил Стефанчук.

Он отметил, что мандат можно забрать у депутатов в случае обнаружения у них двойного гражданства и из-за отсутствия в месте постоянного проживания в течение определенного срока.

Стефанчук добавил, что сейчас прорабатывается вопрос об экстрадиции некоторых нардепов, находящихся в Европе. Однако для этого нужно решение суда, которое вступит в силу.

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