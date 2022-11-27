Рада має намір позбавити мандатів із десяток нардепів-утікачів — Стефанчук

Верховна Рада України має намір позбавити мандатів близько 10 народних депутатів, які втекли з України під час війни з Росією і зараз не працюють у парламенті. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю Громадському під час національного телемарафону.



За його словами, цих депутатів звільнили з усіх посад у Раді та не виплачують їм зарплату.



«Ми очікуємо зараз будь-яких потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто», — підкреслив Стефанчук.



Підстави для позбавлення мандату депутата прописані у Конституції України:



- складання повноважень за особистою заявою;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нардепа;

- визнання депутата судом недієздатним чи безвісно відсутнім;

- припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

- якщо протягом 20 днів із дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності, ці обставини не усунуто;

- невходження нардепа, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) чи виходу депутата зі складу такої фракції;

- смерть депутата.



Таким чином, Верховна Рада не може ухвалити рішення, яке ґрунтується на причинах, не прописаних у Конституції. А саму Конституцію не можна змінювати під час воєнного стану.



«Але ми знайдемо можливість попрощатися із цими народними депутатами», — запевнив Стефанчук.



Він зазначив, що мандат можна забрати у депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства та через відсутність у місці постійного проживання протягом певного терміну.



Стефанчук додав, що зараз опрацьовується питання про екстрадицію деяких нардепів, які перебувають у Європі. Однак для цього потрібне рішення суду, яке набуде чинності.