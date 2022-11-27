Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Рада має намір позбавити мандатів із десяток нардепів-утікачів — Стефанчук

27 листопада 2022, 13:31

Рада має намір позбавити мандатів із десяток нардепів-утікачів — Стефанчук

Верховна Рада України має намір позбавити мандатів близько 10 народних депутатів, які втекли з України під час війни з Росією і зараз не працюють у парламенті. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю Громадському під час національного телемарафону.

За його словами, цих депутатів звільнили з усіх посад у Раді та не виплачують їм зарплату.

«Ми очікуємо зараз будь-яких потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто», — підкреслив Стефанчук.

Підстави для позбавлення мандату депутата прописані у Конституції України:

- складання повноважень за особистою заявою;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нардепа;
- визнання депутата судом недієздатним чи безвісно відсутнім;
- припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
- якщо протягом 20 днів із дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності, ці обставини не усунуто;
- невходження нардепа, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) чи виходу депутата зі складу такої фракції;
- смерть депутата.

Таким чином, Верховна Рада не може ухвалити рішення, яке ґрунтується на причинах, не прописаних у Конституції. А саму Конституцію не можна змінювати під час воєнного стану.

«Але ми знайдемо можливість попрощатися із цими народними депутатами», — запевнив Стефанчук.

Він зазначив, що мандат можна забрати у депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства та через відсутність у місці постійного проживання протягом певного терміну.

Стефанчук додав, що зараз опрацьовується питання про екстрадицію деяких нардепів, які перебувають у Європі. Однак для цього потрібне рішення суду, яке набуде чинності.

Ще за темою

Люди
Руслан Стефанчук
Організації
Верховна Рада України
Події
Війна
Інше
Депутат Мандат

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:49
У Донецьку під обстріл потрапив центр міста у районі бульвару Пушкіна
22:55
«ЛНР» заявила про обстріл села у Сватівському районі
22:30
Окупанти вибивають у мешканців Мелітополя визнання у тероризмі та нацизмі — мер
21:30
Росія готує масове закриття шахт «Л-ДНР» у 2023 році – правозахисники
19:23
Під Великою Новосілкою окупанти заселилися до будинків місцевих жителів
16:54
«ЛНР»: У Сватовому поранено жінку
14:54
Донецьк під обстрілом: На вулиці Артема загинув чоловік, поранено жінку
14:33
«ДНР»: У Горлівці через обстріл загинув мирний житель
10:30
Впали прольоти: У Маріуполі в аварійну багатоповерхівку поселили двох чоловіків
09:45
Усі — з-поміж мобілізованих: «ДНР» повідомила, що з полону повернулися 10 «військових»
08:53
У Донецьку за добу загинула одна людина, поранено четверо
23:44
Головні події в окупації 25 листопада
14:28
Пушилін заявив про обмін полоненими за формулою «9 на 9»
13:54
Окупанти не зможуть утримати лівобережну частину Херсонської області — ЗСУ
12:54
Кіровський район Донецька під обстрілом, загинула мирна жителька
Всі новини
16:23
Жителі Курахового загинули внаслідок російських артобстрілів
15:10
Мародери бешкетують у Маріуполі
14:51
Угруповання «ДНР» заявило про загибель цивільних внаслідок обстрілів
13:49
У Донецьку під обстріл потрапив центр міста у районі бульвару Пушкіна
13:31
Рада має намір позбавити мандатів із десяток нардепів-утікачів — Стефанчук
12:46
Донецька ОВА повідомила про оперативну ситуацію в області
12:27
Окупанти знищують прифронтові села на Луганщині — ОВА
11:39
Російські війська навряд чи доб'ються прориву на Донбасі в районі Павлівки — британська розвідка
10:12
«ДНР» заявила про обстріл — загинули 2 цивільних
09:56
Двоє жителів окупованої частини Луганської області постраждали від обстрілу
09:35
5 цивільних загинули під російськими обстрілами у Донецькій області
09:09
ЗСУ ліквідували за добу 600 окупантів
08:36
Окупанти посилюють війська на трьох напрямках — Генштаб ЗСУ
23:07
Окупанти обстріляли із гранатомета село на Сумщині
22:55
«ЛНР» заявила про обстріл села у Сватівському районі
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку під обстріл потрапив центр міста у районі бульвару Пушкіна
27 листопада, 13:49
Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, вважає розвідка ►
26 листопада, 18:18
Впали прольоти: У Маріуполі в аварійну багатоповерхівку поселили двох чоловіків
26 листопада, 10:30

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама