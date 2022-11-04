СБУ задержала депутата, который вывозил в РФ зерно из Харьковской области

В освобожденных районах Харьковской области сотрудники СБУ задержали депутата одного из поселковых советов Купянского района. Его подозревают в том, что он вывозил в Россию зерно во время оккупации. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.



«Во время захвата части региона он одним из первых пошел на сотрудничество с врагом. Будучи владельцем нескольких сельхозпредприятий, чиновник предложил оккупантам свою помощь в незаконном вывозе украинского зерна с востока Украины», - говорится в сообщении.



С этой целью он «перерегистрировал» агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России.



Как выяснили правоохранители, основную часть собранного урожая чиновник должен был отдавать оккупантам, а то, что останется – реализовывать на территории России.



Кроме того, подозреваемый предоставил россиянам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.



Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.