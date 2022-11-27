За сутки энергетики вернули свет более 16 тысячам семей на Донетчине

За предыдущие сутки специалисты «ДТЭК Донецкие электросети» полностью или частично вернули свет в два населенных пункта, снова со светом 16 325 семей Донетчины. Об этом сообщила пресс-служба компании.



«Специалисты энергокомпании начинают ремонты, как только это становится возможным, чтобы поддержать жителей региона в этой тяжелой ситуации. Восстановительные работы энергетики выполняют только после получения разрешения от украинских военных», — говорится в сообщении.



По информации компании, по состоянию на 26 ноября полностью или частично без электроснабжения в Донецкой области остаются 96 населенных пунктов.



«В настоящее время отсутствуют возможности выполнять там восстановительные работы. ДТЭК обязательно вернет свет всем жителям области, как только будет получено разрешение от украинских военных», — отметили в «ДТЭК Донецкие электросети».



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