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За добу енергетики повернули світло понад 16 тисячам сімей на Донеччині

27 листопада 2022, 19:46

За добу енергетики повернули світло понад 16 тисячам сімей на Донеччині

Минулої доби фахівці «ДТЕК Донецькі електромережі» повністю або частково повернули світло у два населені пункти, знову зі світлом 16 325 сімей Донеччини. Про це повідомила прес-служба компанії.

«Фахівці енергокомпанії розпочинають ремонти, як тільки це стає можливим, щоб підтримати мешканців регіону у цій тяжкій ситуації. Відновлювальні роботи енергетики виконують лише після отримання дозволу від українських військових», — йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, станом на 26 листопада повністю або частково без електропостачання на Донеччині залишаються 96 населених пунктів.

«Наразі відсутні можливості виконувати там відновлювальні роботи. ДТЕК обов'язково поверне світло всім жителям області, як тільки буде отримано дозвіл від українських військових», — зазначили у «ДТЕК Донецькі електромережі».

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