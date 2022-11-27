Российские удары по энергосистеме не влияют на ситуацию на фронте — Офис президента

Российские удары по объектам украинской энергетики не влияют на ситуацию на фронте. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.



«Российские атаки по объектам энергетики — это не только про отключение света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, скорая, не приехавшая. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет. Просто фашизм 21 века — террор гражданских городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды», — написал Подоляк.



Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Россия может нанести новые ракетные удары по энергосистеме Украины на следующей неделе, поэтому следует готовиться к новым блэкаутам.



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