Російські удари по енергосистемі не впливають на ситуацію на фронті — Офіс президента

Російські удари по об'єктах української енергетики не впливають на ситуацію на фронті. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.



«Російські атаки на об'єкти енергетики — це не лише про відключення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, що не приїхала. Чи це впливає на ситуацію на фронті? Ні. Просто фашизм 21 століття — терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди», — написав Подоляк.



Раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Росія може завдати нових ракетних ударів по енергосистемі України наступного тижня, тому слід готуватися до нових блекаутів.



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