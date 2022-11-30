В какие города Донетчины невозможно вернуть свет и газ, рассказал Кириленко

В Донецкой области есть города, где невозможно восстановить электро- и газоснабжение. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко во время брифинга.



Наиболее критичное положение, по его словам, по линии фронта, помимо Бахмута — в Марьинке, Красногоровке, Великоновоселковской громаде, Угледаре, Авдеевке, Торецке, Северске, Соледаре.



«То есть северная и восточная части области. Это те громады, где неимоверные усилия были приложены к восстановлению газоснабжения. Восстановить электроснабжение, газоснабжение сейчас в указанных местах невозможно по двум основным причинам», — уточнил Кириленко.



Глава области пояснил, что газогоны идут фактически по линии фронта. Восстановить их невозможно, так как противник отслеживает любое движение, в том числе ремонтных бригад, энергетиков, и ведет огонь на поражение. Если же и осуществляется восстановление, оккупанты тут же бьют по инфраструктуре, разрушая ее.



«Если брать функционирование энергетической инфраструктуры, то сейчас в 11 территориальных громадах частично восстановлено газоснабжение, в девяти полностью восстановлено. И у нас десять громад, где невозможно восстановить газоснабжение», — сказал Кириленко.



Что касается электроснабжения, по словам главы ОВА, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, Бахмуте, Соледаре, Северске линии электропередач сильно разрушены. Счет оборванных проводов идет на километры.