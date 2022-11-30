В які міста Донеччини неможливо повернути світло та газ, розповів Кириленко

На Донеччині є міста, де неможливо відновити електро- та газопостачання. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу.



Найбільш критичний стан, за його словами, по лінії фронту, крім Бахмута, — у Мар'їнці, Красногорівці, Великоновосілківській громаді, Вугледарі, Авдіївці, Торецьку, Сіверську, Соледарі.



«Тобто північна та східна частини області. Це ті громади, де неймовірні зусилля доклали до відновлення газопостачання. Відновити електропостачання, газопостачання наразі у зазначених місцях неможливо через дві основні причини», — уточнив Кириленко.



Очільник області пояснив, що газогони йдуть фактично по лінії фронту. Відновити їх неможливо, тому що супротивник відстежує будь-який рух, зокрема ремонтних бригад, енергетиків, й веде вогонь на поразку. Якщо ж здійснюється відновлення, окупанти відразу б'ють по інфраструктурі, руйнуючи її.



«Якщо брати функціонування енергетичної інфраструктури, то наразі в 11 територіальних громадах частково відновлено газопостачання, у дев'яти повністю відновлено. І ми маємо десять громад, де неможливо відновити газопостачання», — сказав Кириленко.



Щодо електропостачання, за словами очільника ОВА, в Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці, Бахмуті, Соледарі, Сіверську лінії електропередач сильно зруйновані. Рахунок обірваних проводів йде на кілометри.