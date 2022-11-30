Статистика плавающая: На Донетчине есть дети, которые живут на линии фронта

В Донецкой области количество детей постоянно меняется. Некоторые семьи эвакуируются не в другие регионы, а уезжают вглубь области. Есть и такие, что живут в населенных пунктах на линии фронта. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко во время брифинга.



«Если брать по несовершеннолетним детям, то статистика плавающая. В целом по Донетчине это несколько десятков тысяч детей с родителями остаются на территории. Большинство из них выехали из громад, которые находятся под постоянными обстрелами», — сказал Кириленко.



По его словам, разъяснительная работа с родителями проводится постоянно, однако действующее законодательство не позволяет принудительно эвакуировать такие семьи с детьми.



«Сейчас несколько десятков семей находятся на территории Соледара, Северска, по линии фронта... Люди перемещаются из частного сектора вглубь области, но за пределы Донетчины выезжать отказываются», — пояснил руководитель ОВА.



Кроме того, дети, которые находились в областных коммунальных учреждениях, в коммунальных учреждениях громад, с детских домов семейного типа — были перемещены в первый месяц обязательной эвакуации.

Напомним, в Донецкой области есть города, где невозможно восстановить электро- и газоснабжение. При этом количество населения увеличивается.



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