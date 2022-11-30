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Статистика плаваюча: На Донеччині є діти, які мешкають на лінії фронту

30 листопада 2022, 16:02

Статистика плаваюча: На Донеччині є діти, які мешкають на лінії фронту

На Донеччині кількість дітей постійно змінюється. Деякі сім'ї евакуюються не в інші регіони, а їдуть углиб області. Є й такі, що мешкають у населених пунктах на лінії фронту. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу.

«Якщо брати по неповнолітніх дітях, то статистика плаваюча. Загалом по Донеччині це кілька десятків тисяч дітей із батьками залишаються на території. Більшість із них виїхали з громад, які перебувають під постійними обстрілами», — сказав Кириленко.

За його словами, роз'яснювальна робота з батьками проводиться постійно, проте чинне законодавство не дає змоги примусово евакуювати такі сім'ї з дітьми.

«Зараз кілька десятків сімей перебувають на території Соледара, Сіверська, по лінії фронту... Люди переміщаються із приватного сектора вглиб області, але за межі Донеччини виїжджати відмовляються», — пояснив керівник ОВА.

Крім того, діти, які перебували в обласних комунальних закладах, у комунальних закладах громад, із дитячих будинків сімейного типу, були переміщені в перший місяць обов'язкової евакуації.

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Нагадаємо, у Донецькій області є міста, де неможливо відновити електро- та газопостачання. При цьому кількість населення збільшується.

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