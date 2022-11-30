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В Донецкой области растет количество населения

30 ноября 2022, 15:41

В Донецкой области растет количество населения

В Донецкой области увеличивается количество населения. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко во время брифинга.

Кириленко напомнил, что фактически на момент объявления обязательной эвакуации три четверти жителей покинули область. В то же время, часть людей, которые эвакуировались, вернулись. На это повлияли различные факторы, в том числе восстановление газоснабжения, сетей электроснабжения в отдаленных от фронта громадах.

«Если я называл цифру около 350 тысяч на момент начала проведения обязательной эвакуации, то сейчас за счет городов, относительно удаленных от линии фронта, количество населения области увеличивается», — сказал глава области.

По его словам, населению прифронтовых громад власти дают возможность не только эвакуироваться, но и предлагают размещение — в иных регионах Украины. Также людей временно вывозят вглубь области.

«Обязательная эвакуация работает. Какое бы количество людей не было — их обязательно, по их желанию, эвакуируют. В первую очередь из прифронтовых населенных пунктов», — резюмировал Кириленко.

Также он подчеркнул, что на деоккупированных территориях происходит восстановление жизнеобеспечения.

Напомним, в Донецкой области есть города, где невозможно восстановить электро- и газоснабжение.

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