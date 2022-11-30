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Вибух у Мадриді: Лист, у якому була вибухівка, було адресовано послу України в Іспанії

30 листопада 2022, 20:57

Вибух у Мадриді: Лист, у якому була вибухівка, було адресовано послу України в Іспанії

Посилка, що вибухнула біля посольства України в Мадриді, призначалася послу Сергію Погорельцеву. Про це український дипломат розповів у коментарі виданню «Європейська правда».

Посол уточнив, що вибухнув не лист, а пакет більшого розміру.

«Поштове відправлення, яке було адресоване особисто на ім'я Сергія Погорєльцева, викликало підозри у секретаря. На пакеті не була вказана зворотна адреса і вона не виглядала як пошта, яка зазвичай адресується співробітникам дипломатичного відомства», - йдеться в повідомленні.

Вибух, за словами Погорельцева, пролунав у момент, коли співробітник дипвідомства вийшов надвір.

«Щойно він відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух. Незважаючи на те, що комендант посольства вже не тримав коробку в руках, вибух пошкодив йому руки, і він каже, що отримав щось на кшталт контузії», — продовжив Погорельцев.

Він також не припускав, хто міг відправити вибухівку до будівлі посольства в Мадриді, але додав, що іспанські правоохоронці вже проводять розслідування для з'ясування всіх обставин НП.

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