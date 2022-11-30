Вибух у Мадриді: Лист, у якому була вибухівка, було адресовано послу України в Іспанії

Посилка, що вибухнула біля посольства України в Мадриді, призначалася послу Сергію Погорельцеву. Про це український дипломат розповів у коментарі виданню «Європейська правда».



Посол уточнив, що вибухнув не лист, а пакет більшого розміру.



«Поштове відправлення, яке було адресоване особисто на ім'я Сергія Погорєльцева, викликало підозри у секретаря. На пакеті не була вказана зворотна адреса і вона не виглядала як пошта, яка зазвичай адресується співробітникам дипломатичного відомства», - йдеться в повідомленні.



Вибух, за словами Погорельцева, пролунав у момент, коли співробітник дипвідомства вийшов надвір.



«Щойно він відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух. Незважаючи на те, що комендант посольства вже не тримав коробку в руках, вибух пошкодив йому руки, і він каже, що отримав щось на кшталт контузії», — продовжив Погорельцев.



Він також не припускав, хто міг відправити вибухівку до будівлі посольства в Мадриді, але додав, що іспанські правоохоронці вже проводять розслідування для з'ясування всіх обставин НП.