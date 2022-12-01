«ДНР»: Из-за обстрелов один гражданский погиб, трое ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки в результате обстрелов погиб один мирный житель.



Как заявляют в так называемом «СЦКК ДНР», мужчина погиб в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены трое мирных жителей.



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