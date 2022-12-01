«ДНР»: Через обстріли один цивільний загинув, троє поранено

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території минулої доби через обстріли загинув один мирний житель.



Як заявляють у так званому «СЦКК ДНР», чоловік загинув у Куйбишевському районі Донецька. Поранення різного ступеня тяжкості зазнали троє цивільних осіб у Ленінському та Куйбишевському районах Донецька, Центрально-Міському районі Горлівки.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено трьох мирних жителів.



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