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Из Украины после начала полномасштабной войны выехали более 14,5 млн человек

01 декабря 2022, 15:50

Из Украины после начала полномасштабной войны выехали более 14,5 млн человек

Из Украины с начала полномасштабной войны с Россией выехало более 14,5 миллиона человек, и минимум 11 миллионов из этого числа въехало в страны Евросоюза. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

«В Украине зарегистрировано 4,7 млн внутренне перемещенных лиц. Более 14,5 млн украинцев выехало после 24 февраля, а минимум 11,7 млн ​​уехало в страны Евросоюза. 7,7 млн ​​зарегистрированы в Европе в качестве получателей временной защиты», - уточнил Лубинец.

Как ранее сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев количество беженцев из Украины, получивших статус временной защиты в Европе, достигло 4 млн 751,07 тысяч человек. Больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше — 1 млн 507,89 тысяч.

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