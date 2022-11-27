Число зарегистрированных беженцев из Украины в Европе достигло почти 5 миллионов человек

Количество беженцев из Украины, получивших статус временной защиты в Европе, достигло 4 млн 751,07 тысяч человек. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).



За месяц с 25 октября по 22 ноября рост составил 324,32 тысяч человек, тогда как за предыдущие два месяца — соответственно 242,9 тысяч и 214,3 тысяч.



Согласно данным УВКБ ООН, собранным от национальных правительств, больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше — 1 млн 507,89 тыс.



Следом идут Германия и Чехия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 1 млн 21,67 тыс. и 462,41 тыс.



Италия по-прежнему идет на четвертом месте — 164,17 тыс. (прирост на 3,5 тыс.), а замыкает пятерку Испания — 154,46 тыс. (рост на 5,2 тыс.).



Следом идут Великобритания – 146,2 тыс. (рост на 7,8 тыс.) и Болгария с показателем 146,03 тыс. (рост на 3,3 тыс.).



Больше 100 тыс. украинцев, зарегистрировавшихся для временной защиты, еще в двух странах — Франции и Словакии: соответственно 118,99 тыс. и 101,24 тыс.



«С начала российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома. На сегодняшний день это один крупнейших кризисов перемещения людей в мире. В Украине около 6,5 млн человек были внутренне перемещенными на 27 октября в результате войны», — также отмечает УВКБ ООН, увеличившая оценку внутренне перемещенных лиц на 0,3 млн человек.



УВКБ ООН указывает, что на середину 2021 года в мире было всего 53,47 тыс. украинских беженцев, просивших соответствующий статус, из которых в Европе — всего 36,49 тыс.



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