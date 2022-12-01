З України після початку повномасштабної війни виїхали понад 14,5 млн осіб

З України з початку повномасштабної війни з Росією виїхало понад 14,5 мільйона людей, і щонайменше 11 мільйонів із цього числа в'їхало до країн Євросоюзу. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



«В Україні зареєстровано 4,7 млн внутрішньо переміщених осіб. Понад 14,5 млн українців виїхало після 24 лютого, а мінімум 11,7 млн ​​виїхало до країн Євросоюзу. 7,7 млн ​​зареєстровано в Європі як одержувачів тимчасового захисту», - уточнив Лубинець.



Як раніше повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість біженців з України, які отримали статус тимчасового захисту в Європі, досягла 4 млн 751,07 тисяч осіб. Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту у Польщі — 1 млн 507,89 тисяч.