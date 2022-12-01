Произошел очередной обмен пленными, освобождены 50 защитников — Ермак

Фото: Telegram/Андрей Ермак

1 декабря состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией, во время которого вернулись домой 50 человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



По его словам, среди тех, кто вернулся – защитники Мариуполя и «Азовстали», пленные из Еленовки, а также раненые в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.

Фото: Telegram/Андрей Ермак

Сегодня об очередном обмене пленными сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Он написал, что среди освобождаемых 12 бойцов из группировки «ДНР» и восемь из группировки «ЛНР».