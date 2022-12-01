Відбувся черговий обмін полоненими, звільнено 50 захисників — Єрмак

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

1 грудня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією, під час якого повернулося додому 50 людей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



За його словами, серед тих, хто повернувся – захисники Маріуполя та «Азовсталі», полонені з Оленівки, а також поранені у боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Сьогодні про черговий обмін полоненими повідомив голова угруповання ДНР Денис Пушилін. Він написав, що серед звільнених 12 бійців із угрупування «ДНР» та вісім із угруповання «ЛНР».