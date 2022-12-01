РФ отводит подразделения из ряда населенных пунктов в Запорожской области — Генштаб

Российские военные выводят отдельные подразделения из некоторых захваченных населенных пунктов в Запорожской области, а также готовятся эвакуировать сотрудников оккупационных администраций. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.



По информации Генштаба, из Михайловки выехали подразделения, базировавшиеся в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В Пологах и Инженерном оккупанты покидают дома, в которых они были расквартированы. Сообщается, что они вывозят похищенное имущество. В Бурчаке оккупационные власти проводят перепись для «‎добровольной эвакуации населения»‎.



В сообщении Генштаба также сказано, что за сутки военные РФ нанесли удар по позициям украинских войск на территории Харьковской области, нанесли 16 авиационных ударов, в том числе по населенному пункту Белогорье Запорожской области, обстреляли из реактивных систем залпового огня Херсон.



Кроме того, Генштаб предупредил, что угроза ракетных ударов по энергетическим объектам и объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины актуальна.

Российские войска ночью ударили по Запорожскому району, ракеты попали в газораспределительный пункт.



Российские войска ночью и утром совершили ракетные атаки на пригород Запорожья.



В результате российского ракетного удара по Запорожью без отопления остались 123 многоэтажки.