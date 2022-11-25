Пригород Запорожья подвергся ракетным атакам: Повреждена больница, разрушена СТО

Пригород Запорожья. Фото: ОВА

Российские войска ночью и утром совершили ракетные атаки на пригород Запорожья. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.



«Враг снова атаковал пригород Запорожья. В этот раз ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон», — проинформировал Старух.

Позже он сообщил о еще одной ракетной атаке по пригороду. Утром оккупанты разрушили СТО.



«После нападения на больницу враг разрушил СТО. Здесь, к счастью, тоже обошлось без жертв», — уточнил Старух.