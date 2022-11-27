Россияне, возможно, готовятся к выходу с Запорожской АЭС — «Энергоатом»

Российские оккупанты, возможно, готовятся к выходу с территории Запорожской атомной электростанции. Признаки таких действий фиксируются на протяжении последних недель. Об этом заявил президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин в эфире национального телемарафона.



«В последние недели мы получаем фактически информацию, что появились признаки того, что они, возможно, собираются покинуть ЗАЭС. Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоит оставить, возможно, ее следует передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти», — сказал Котин.



При этом он подчеркнул, что пока рано говорить, что российские военные уже уходят с ЗАЭС, но можно сказать, что они ведут подготовку к такому сценарию.



Глава «Энергоатома» также напомнил, что российские оккупанты заминировали территорию станции, «напихали на площадку ЗАЭС все, что могли, — и военную технику, и свой персонал, грузовики, вероятно, с оружием и взрывчаткой».