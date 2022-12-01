РФ відводить підрозділи з деяких населених пунктів у Запорізькій області — Генштаб

Російські військові виводять окремі підрозділи із деяких захоплених населених пунктів у Запорізькій області, а також готуються евакуювати співробітників окупаційних адміністрацій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.



За інформацією Генштабу, із Михайлівки виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділенні поліції та одному з навчальних закладів. У Пологах та Інженерному окупанти залишають будинки, в яких вони були розквартовані. Повідомляється, що вони вивозять викрадене майно. У Бурчаку окупаційна влада проводить перепис для «добровільної евакуації населення».



У повідомленні Генштабу також сказано, що за добу військові РФ завдали удар по позиціях українських військ на території Харківської області, завдали 16 авіаційних ударів, у тому числі по населеному пункту Білогір'я Запорізької області, обстріляли із реактивних систем залпового вогню Херсон.



Крім того, Генштаб попередив, що загроза ракетних ударів по енергетичних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на всій території України є актуальною.

Російські війська вночі вдарили по Запорізькому району, ракети потрапили до газорозподільного пункту.



Російські війська вночі та вранці здійснили ракетні атаки на передмістя Запоріжжя.



В результаті російського ракетного удару по Запоріжжю без опалення залишилися 123 багатоповерхівки.