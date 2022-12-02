Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Донецькій області через обстріли поранено шістьох людей

02 грудня 2022, 08:19

У Донецькій області через обстріли поранено шістьох людей

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено шістьох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, четверо людей постраждали в Бахмуті та двоє — у Кураховому.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1235 мирних жителів. 2671 особа отримала поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Поранені
Місця
Бахмут

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:37
У школі Мангуша відкрили парту екс-глави «ДНР» Захарченко
12:24
Окупанти оголосили «евакуацію» маломобільних жителів із Каховки
11:35
«ЛНР»: У Білокуракінському районі горіла школа, евакуювали 51 особу
10:40
У Донецьку — «прильоти», загинули двоє людей, є поранені
08:37
У Донецьку показали наслідки обстрілів у районі Парку кованих фігур
08:28
«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, ще семеро поранені
23:00
Головні події в окупації 1 грудня
22:39
Пушилін каже, що не може регулювати ціни на нерухомість та автомобілі у Донецьку
16:27
У Луганській області збільшилася кількість російських дезертирів
16:22
«ДНР»: У Горлівці загинула жінка
15:15
В «Укренерго» показали, як зараз виглядає Кремінська підстанція
11:21
Центр Донецька під обстрілом, пошкоджено готель та дитсадки, є поранені
10:36
Поранених окупантів до Мелітополя звозять вантажівками — Федоров
10:34
У котельнях нема кому працювати: Співробітників тепломережі в Донецьку масово відправляють на фронт
09:48
«ДНР»: Через обстріли один цивільний загинув, троє поранено
Всі новини
12:50
Як сьогодні виглядає аеропорт «Херсон»
12:37
У школі Мангуша відкрили парту екс-глави «ДНР» Захарченко
12:24
Окупанти оголосили «евакуацію» маломобільних жителів із Каховки
12:18
Наєв перевірив готовність підрозділів ППО, що захищають небо над Києвом
11:35
«ЛНР»: У Білокуракінському районі горіла школа, евакуювали 51 особу
11:32
За добу окупанти зруйнували 25 цивільних обʼєктів Донецької області
11:14
За добу на Херсонщині в ході обстрілів загинули троє людей, ще семеро поранені
10:40
У Донецьку — «прильоти», загинули двоє людей, є поранені
10:27
Армія РФ виявилася не готовою до тривалої війни — міноборони Великобританії
10:26
У Росії розбився винищувач МіГ-31
10:13
Кириленко повідомив про «прильоти» у Часів Ярі та Костянтинівці
09:39
Окупанти вночі завдали ракетного удару по енергооб'єкту у Запоріжжі
09:35
Окупанти везуть до Донецької області шаманів для російських військових
09:15
У Костянтинівці показали зруйновану після «прильоту» будівлю
08:57
Удар по Харківській області: Пошкоджено житловий будинок, є поранені
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку — «прильоти», загинули двоє людей, є поранені
02 грудня, 10:40
У Донецьку показали наслідки обстрілів у районі Парку кованих фігур
02 грудня, 08:37
Центр Донецька під обстрілом, пошкоджено готель та дитсадки, є поранені
01 грудня, 11:21

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама