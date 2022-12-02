У Донецькій області через обстріли поранено шістьох людей

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено шістьох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, четверо людей постраждали в Бахмуті та двоє — у Кураховому.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1235 мирних жителів. 2671 особа отримала поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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