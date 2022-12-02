В Донецке показали последствия обстрелов в районе Парка кованых фигур

В оккупированном Донецке

Оккупированный Донецк снова попал под обстрел.



Как сообщил «мэр» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин, сегодня утром обстрелян Кировский район.



Также Кулемзин отметил, что во время вчерашнего обстрела зафиксированы повреждения в нескольких районах, в том числе в Ворошиловском и Петровском. В частности, пострадало здание городской «администрации», автомобили, супермаркет «Молоко» и жилые многоэтажные дома.



«Мэр» показал последствия обстрелов в районе Парка кованых фигур:

Также последствия обстрела центра города показали в местных Telegram-каналах.

Под обстрел попал в том числе и сам Парк кованых фигур.

Ранее сообщалось, что вечером 1 декабря обстрелян центр Донецка. Центральная часть города была обстреляна и утром в тот же день.



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