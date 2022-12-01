Несколько районов Донецка под обстрелом: есть погибший и раненые

Вечером 1 декабря обстрелян центр временно оккупированного Донецка. Местные Telegram-каналы сообщают об обстреле Ворошиловского, Киевского, Куйбышевского района.



В пабликах также опубликованы видео и фото, на которых виден огонь, с подписью «‎Киевский РОВД сейчас»‎.



Оккупационная администрация сообщает о повреждении фасадов, остеклении двух многоэтажек в районе магазина «Изумруд» в Киевском районе.



Паблики сообщают об одном погибшем — сотруднике спасательной службы — и трех раненых в результате обстрела на пересечение проспекта Ватутина и улицы Университетской.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки в результате обстрелов погиб один мирный житель.



Вечером 30 ноября обстреляна улица Челюскинцев возле торгового центра ‎«Донецк Сити»‎ в Киевском районе временно оккупированного Донецка.