У Донецьку показали наслідки обстрілів у районі Парку кованих фігур

В окупованому Донецьку

Окупований Донецьк знову потрапив під обстріл.



Як повідомив «мер» міста при угрупованні «ДНР» Олексій Кулемзін, сьогодні вранці обстріляно Кіровський район.



Також Кулемзін зазначив, що під час вчорашнього обстрілу зафіксовано пошкодження у кількох районах, зокрема у Ворошилівському та Петрівському. Постраждала будівля міської «адміністрації», автомобілі, супермаркет «Молоко» та багатоповерхові житлові будинки.



«Мер» показав наслідки обстрілів у районі Парку кованих фігур:

Також наслідки обстрілу центру міста показали у місцевих Telegram-каналах.

Під обстріл потрапив й сам Парк кованих фігур.

Раніше повідомлялося, що ввечері 1 грудня обстріляно центр Донецька. Центральна частина міста була обстріляна і вранці того ж дня.



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