Центр Донецка под обстрелом, повреждены гостиница и детсады, есть раненые

Центр оккупированного Донецка утром попал под обстрел.
Как сообщают местные жители, есть разрушения. В частности, прямым попаданием снаряда поврежден многоквартирный дом на бульваре Шевченко, есть «прилет» в гостиницу Ramada.
«Мэр» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин пишет об обстреле Ворошиловского района из РСЗО «Град». По его словам, зафиксирован «прилет» во дворе детсада по бульвару Шевченко. В дошкольном учреждении выбиты все окна.
Также Кулемзин сообщает об одном раненом.
Последствия обстрелов публикуют репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Руденко и местные жители в Telegram.
Российские «РИА Новости» пишут о двух раненых.
Обновлено. В так называемом «штабе теробороны ДНР» уточнили, что количество раненых возросло до трех человек. Также сообщается о повреждении еще одного детсада.