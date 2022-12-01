Центр Донецка под обстрелом, повреждены гостиница и детсады, есть раненые

В оккупированном Донецке

Центр оккупированного Донецка утром попал под обстрел.



Как сообщают местные жители, есть разрушения. В частности, прямым попаданием снаряда поврежден многоквартирный дом на бульваре Шевченко, есть «прилет» в гостиницу Ramada.



«Мэр» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин пишет об обстреле Ворошиловского района из РСЗО «Град». По его словам, зафиксирован «прилет» во дворе детсада по бульвару Шевченко. В дошкольном учреждении выбиты все окна.



Также Кулемзин сообщает об одном раненом.



Последствия обстрелов публикуют репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Руденко и местные жители в Telegram.

Российские «РИА Новости» пишут о двух раненых.

Обновлено. В так называемом «штабе теробороны ДНР» уточнили, что количество раненых возросло до трех человек. Также сообщается о повреждении еще одного детсада.