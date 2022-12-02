В Донецке — «прилеты», погибли три человека, есть раненые

В оккупированном Донецке

В оккупированном Донецке — «прилеты», есть раненые.



Как сообщают очевидцы, снаряд попал во двор дома по улице Университетской, 100. На фото один человек лежит на земле, еще одному, по всей видимости оказывают помощь.

Еще один снаряд упал на пересечении улицы Университетской и проспекта Таманского. Пишут о раненых, поврежден автобус.

Кроме того, снаряд попал в многоквартирный жилой дом по улице Челюскинцев, 265.

Обновлено. В «СЦКК ДНР» сообщили, что в Киевском районе Донецка из-за сегодняшнего обстрела погибли три человека: мужчина 1948 года рождения, женщина 1982 г.р., анкетные данные еще одного погибшего уточняются.



Также пишут о четверых раненых: это женщины 1986, 1973 г.р., мужчина 1961 г.р. и мальчик 2012 г.р.



В «штабе теробороны ДНР» заявили о троих погибших и пятерых раненых.

Ранее сообщалось, что вечером 1 декабря обстрелян центр Донецка. Центральная часть города была обстреляна и утром в тот же день.



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