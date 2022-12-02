У Донецьку — «прильоти», загинули троє людей, є поранені

В окупованому Донецьку

В окупованому Донецьку — прильоти, є поранені.



Як повідомляють очевидці, снаряд влучив у двір будинку по вулиці Університетській, 100. На фото одна людина лежить на землі, ще одній, мабуть, надають допомогу.

Ще один снаряд упав на перетині вулиці Університетської та проспекту Таманського. Пишуть про поранених, пошкоджено автобус.

Крім того, снаряд влучив у багатоквартирний житловий будинок на вулиці Челюскінців, 265.

Оновлено. У «СЦКК ДНР» повідомили, що у Київському районі Донецька через сьогоднішній обстріл загинуло троє людей: чоловік 1948 року народження, жінка 1982 р.н., анкетні дані ще одного загиблого уточнюються.



Також пишуть про чотирьох поранених: це жінки 1986, 1973 р.н., чоловік 1961 р.н. та хлопчик 2012 р.н.



У «штабі тероборони ДНР» заявили про трьох загиблих та п'ятьох поранених.

Раніше повідомлялося, що ввечері 1 грудня обстріляно центр Донецька. Центральна частина міста була обстріляна й вранці того ж дня.



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