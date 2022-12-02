«ДНР» сообщила, когда в магазинах перестанут принимать гривну

На подконтрольной группировке «ДНР» территории с 2023 года не будут принимать к оплате гривну. Ее выведут из оборота. Об этом сообщил «председатель правительства» Виталий Хоценко, передает сепаратистский сайт «ДАН».



«С 1 января обращение гривны на территории ДНР будет прекращено. Расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях», — заявил Хоценко.



Он добавил, что если у жителей на руках есть наличные сбережения в гривне, то после 1 января банкноты и монеты можно будет обменять в отделениях российских «Промсвязьбанка», «ЦМРБанка» и «МРБ-Банка».

Ранее сообщалось, что на подконтрольной «ЛНР» территории полностью вывели из оборота гривну. Также сообщалось, что «ДНР» установила курс гривны к рублю.