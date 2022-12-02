«ДНР» повідомила, коли у магазинах перестануть приймати гривню

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території з 2023 року не прийматимуть до оплати гривню. Її виведуть з обігу. Про це повідомив «голова уряду» Віталій Хоценко, повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



«З 1 січня звернення гривні на території ДНР буде припинено. Розплатитися в магазинах, оплатити послуги та розрахуватися за ЖКГ можна буде виключно в рублях», — заявив Хоценко.



Він додав, що якщо у мешканців на руках є готівкові заощадження у гривні, то після 1 січня банкноти та монети можна буде обміняти у відділеннях російських «Промзв'язку банку», «ЦМРБанку» та «МРБ-Банку».

Раніше повідомлялося, що на підконтрольній «ЛНР» території повністю вивели з обігу гривню. Також повідомлялося, що «ДНР» встановила курс гривні до рубля.