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Принимают до 31 декабря: «ДНР» установила курс гривны к рублю

19 октября 2022, 12:07

Принимают до 31 декабря: «ДНР» установила курс гривны к рублю

На подконтрольной группировке «ДНР» территории можно осуществлять расчеты в гривне.

Как заявил «ЦРБ ДНР», 18 октября вступило в силу «постановление».

«При расчетах в украинской гривне применяется курс в размере 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну. Данный курс используется при расчетах физических лиц с юридическими лицами и физическими лицами — предпринимателями за товары, работы и услуги», — говорится в «документе».

Также сообщается, что «ЦРБ ДНР» и «филиалы иностранных банков» принимают от физлиц и компаний полученную при расчетах наличную украинскую гривну. Далее производится ее конвертация в безналичный российский рубль с зачислением его на банковский счет в российских рублях по курсу 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну.

Кроме того, в группировке напомнили о «законе» РФ о «принятии» «нового субъекта». По нему до 31 декабря «на территории ДНР допускается обращение национальной денежной единицы Украины — гривны и осуществление расчетов как в рублях, так и в гривнах по выбору плательщика».

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