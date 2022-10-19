Принимают до 31 декабря: «ДНР» установила курс гривны к рублю

На подконтрольной группировке «ДНР» территории можно осуществлять расчеты в гривне.



Как заявил «ЦРБ ДНР», 18 октября вступило в силу «постановление».



«При расчетах в украинской гривне применяется курс в размере 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну. Данный курс используется при расчетах физических лиц с юридическими лицами и физическими лицами — предпринимателями за товары, работы и услуги», — говорится в «документе».



Также сообщается, что «ЦРБ ДНР» и «филиалы иностранных банков» принимают от физлиц и компаний полученную при расчетах наличную украинскую гривну. Далее производится ее конвертация в безналичный российский рубль с зачислением его на банковский счет в российских рублях по курсу 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну.



Кроме того, в группировке напомнили о «законе» РФ о «принятии» «нового субъекта». По нему до 31 декабря «на территории ДНР допускается обращение национальной денежной единицы Украины — гривны и осуществление расчетов как в рублях, так и в гривнах по выбору плательщика».