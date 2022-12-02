На Донеччині рятувальники гасили пожежі через обстріли та вивозили поранених

Донецька область. Фото: рятувальників

На Донеччині через обстріли за минулу добу сталися дві пожежі, до їхньої ліквідації залучалися рятувальники. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.



Вранці 1 листопада співробітники 13-го державного пожежно-рятувального загону погасили спалах на території приватного будинку: горіла господарська споруда з сіном. Від Головного управління залучалися чотири особи особового складу та одна одиниця техніки.



«Вночі рятувальники Бахмутського гарнізону прибули на гасіння пожежі господарської споруди на території приватного домоволодіння. Через обстріл постраждали двоє людей: чоловіки 1967 та 1963 р.н. Рятувальники автомобілем швидкої медичної допомоги транспортували постраждалих до лікувального закладу в Бахмуті», — розповіли у відомстві.



Там додали, що пожежу було ліквідовано. Від Головного управління залучалися 14 осіб особового складу та три одиниці техніки.