Зеленский: Бахмут, Соледар — наиболее горячо и болезненно

Самая сложная обстановка на фронте — в Донецкой области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.



«Бахмут, Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении... Луганщина и Харьковщина — укрепляем наши силы. Юг – продолжаем "минусовать" возможности оккупантов. Граница — укрепляем весь периметр. Черноморская акватория — работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне», — перечислил президент.



По его словам, также ведется работа по защите объектов энергетики.

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