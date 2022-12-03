Зеленський: Бахмут, Соледар — найбільш гаряче та болісно

Найскладніша ситуація на фронті — на Донеччині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.



«Бахмут, Соледар — зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку... Луганщина та Харківщина — зміцнюємо наші сили. Південь — продовжуємо "мінусувати" можливості окупантів. Кордон — зміцнюємо весь периметр. Чорноморська акваторія — працюємо, щоб у підсумку "Калібри" могли бути хіба що на дні», — сказав президент.



За його словами, також ведеться робота із захисту об'єктів енергетики.

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